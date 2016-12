Luisa Ranieri: "Con Luca? Fulmini e saette"

09:55 - Dal 13 dicembre è al cinema con "Colpi di fulmine" e Luisa Ranieri assicura che all'amore a prima vista ci crede eccome. Al settimanale "A" racconta di quella volta con Luca Zingaretti, il famoso commissario Montalbano, che poi è diventato suo marito e padre della piccola Emma di 16 mesi: "Sono stati fulmini e saette". E della vita casalinga: "Mi piace cucinare, per le mie amiche sono antica".

"Credo nell'amore a prima vista - racconta Luisa - il colpo di fulmine per me è riconoscere in mezzo a una folla le persone che per sensibilità e cultura ti appartengono. Io capisco subito chi mi piace e chi no". Con Zingaretti sono stati "fulmini e saette, non a caso l'ho sposato". Una pazzia fatta per amore? "Nove ore di volo per due di scalo".



La Ranieri sottolinea però di essere abitudinaria: "Mi piace fare vita di casa, adoro cucinare. A Luca preparo i piatti della tradizione napoletana, come pasta, patate e provola o il risotto zucca e cozze. Guardiamo perfino la tv, per tutte le mie amiche scapestrate sono uno modello di stabilità, un eufemismo per dire che sono antica". Luisa, che in tv conduce "Amori Criminali" in cui racconta storie di donne uccise da suoi uomini, mette in guardia dai maschi insicuri cronici e troppo possessivi: "Cronici non ne ho mai incontrati, insicuri lo siamo tutti".