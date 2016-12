Si rialza la febbre di "Star Wars"

10:50 - Da quando, il 30 ottobre scorso, la Disney ha acquisito la Lucas Film annunciato di aver messo in cantiere una nuova trilogia di "Star Wars", la febbre sembra salire ogni giorno. Le voci sul regista, sui nuovi protagonisti, su eventuali ritorni di vecchi eroi, dalla principessa Leila a Han Solo, si rincorrono e il 2015, anno del primo lancio, non sembra così lontano...

La curiosità è tanta, e in questa si mescolano speranze e timori dei fan. Qualcuno infatti teme che la produzione Disney significhi un eccessivo spostamento verso un carattere "teen" della saga. E si sprecano in Rete post e tweet satirici, come quello di un affranto Dart Fener che afferma che lui "non indosserà mai le orecchie da Topolino" o di chi si domanda se la principessa Leila ora non possa entrare di diritto nel parco delle principesse Disney, accanto a Rapunzel e Biancaneve.



A proposito di Leila, Carrie Fisher è stata una delle prime, tra i vecchi protagonisti, a dichiararsi disponibile a un ritorno in pista. Anzi, avrebbe dichiarato di essere già sicuramente nel cast. Come anche Billy Dee Williams (Lando Calrissian). Persino Harrison Ford sarebbe disponibile a rivestire i panni di Han Solo. D'altro canto la nuova trilogia seguirebbe, in ordine cronologico, i fatti de "Il ritorno dello Jedi", e quindi trovare i protagonisti di allora, invecchiati, sarebbe perfettamente in linea con il continuum della storia.



Il primo film, l'episodio VII della saga, è in programma per il 2015 e, a partire da quello, si parla di un film ogni anno. Quello che è certo è che, a dispetto dei numerosi libri che in questi anni ha disegnato l'universo di "Star Wars" anche in anni successivi a quelli della prima trilogia, il soggetto del film sarà originale e non prenderà spunto da nessuna opera realizzata (in maniera quasi apocrifa). Per il regista paiono essere sul tavolo molte opzioni, da Jon Favreau ("Iron Man") a Zack Snyder ("300") a Matthew Vaughn ("X-Men: l'inizio"). Ma qualcuno si spinge persino più avanti, indicando Lawrence Kasdan, sceneggiatore de "L'impero colpisce ancora" e "Il ritorno dello Jedi", sarà lo sceneggiatore e il produttore dell'episodio VII e IX.