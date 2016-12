Jackson, omaggio tra fiori e concerti

foto Ap/Lapresse Correlati LE ROSE DEI FAN 11:30 - A tre anni dalla scomparsa di Michael Jackson, i fan lo ricordano con 10mila rose sulla sua tomba. Un omaggio al "re del pop", scomparso nel 2009 a causa di un'overdose di propofol (potente anestetico), di un gruppo di ammiratori che ha raccolto 30mila dollari per inviare i fiori. Intanto i suoi fratelli, quasi 30 anni dopo la sua ultima performance come Jackson Five, si sono riuniti in un tour: "The Jacksons". - A tre anni dalla scomparsa di, i fan lo ricordano con 10mila rose sulla sua tomba. Un omaggio al "", scomparso nel 2009 a causa di un'overdose di propofol (potente anestetico), di un gruppo di ammiratori che ha raccolto 30mila dollari per inviare i fiori. Intanto i suoi fratelli, quasi 30 anni dopo la sua ultima performance come, si sono riuniti in un tour: "".

Sono passati dunque tre anni dalla morte dell'artista, dal quel maledeto 25 giugno 2009 quando il cuore di Jacko si è fermato dopo l'assunzione di una dose massiccia di antidolorifici prescritti dal suo medico personale, Conrad Murray, che è stato condannato a quattro anni di carcere per omicidio colposo. Adesso molte cose sono cambiate, i figli, Paris e Blanket vivono con la nonna a Los Angeles e mantengono sempre vivo il ricordo del re del pop.



Paris, 14 anni, a gennaio ha reso omaggio al padre immortalato a Hollywood. Sul cemento ha lasciato le orme delle celebri scarpe da ballo Jacko e un paio di guanti. E poi ha dipinto un cuore tra il nome e il cognome del padre.



Invece i fratelli hanno programmato spettacoli in almeno 12 città americane fino alla fine di luglio. Concerti in cui Michael è presente virtualmente attraverso i suoi video che verranno proiettati sul palco. Jackie Jackson, che a 61 anni è il più grande di loro, ha chiamato il tour "sogno che si avvera". "Mio fratello ora è in cielo con Dio. Ma il suo spirito è qui con noi sul palco. Michael mi ha detto che vuole che tutti tornino a cantare. Vuole continuare a vivere la leggenda", ha detto Jermaine al giornale tedesco "Bild".



E poi ha anticipato: "Ci sarà anche un medley dedicato a Michael che si concluderà con 'Gone too soon'. I miei fratelli non lo sanno, ma durante le prove più di una volta non ho retto e sono scoppiato a piangere". Mentre Marlon ricorda: "Tutti i giorni, quando mi sveglio, penso che mio fratello non c'è più".



Approfittando dell'anniversario, una casa d'aste ha riempito il catalogo con centinaia di ricordi e oggetti del re del pop, compresi i giubbotti, scarpe, autografi e un quadro. Nel frattempo, l'industria musicale si prepara per settembre quando uscirà una nuova edizione dell'album "Bad" in occasione del suo 25esimo anniversario.