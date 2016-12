Shia LaBeouf nudo per i Sigur Ros

foto Da video Correlati SHIA SENZA VELI 09:35 - Nuova prova di stile per i Sigur Ros che, per il loro ultimo singolo "Fjögur Píanó", sono riusciti a mettere a nudo un sex symbol del calibro di Shia LaBeouf. Nella clip l'attore di "Transformers" si esibisce infatti in una danza poetica e intimista, spogliandosi completamente. Labeouf si lascia trascinare completamente dalle melodie inconfondibili della band islandese, intraprendendo un viaggio immaginario e grottesco. - Nuova prova di stile per iche, per il loro ultimo singolo "", sono riusciti a mettere a nudo un sex symbol del calibro di. Nella clip l'attore di "Transformers" si esibisce infatti in, spogliandosi completamente. Labeouf si lascia trascinare completamente dalle melodie inconfondibili della band islandese, intraprendendo un viaggio immaginario e grottesco.

Per il loro ultimo album "Valtari", i Sigur Ros hanno chiesto a una dozzina di filmmakers di scegliere un brano e girare un video, lasciandosi ispirare unicamente dalla musica.



E' nata in questo modo la collaborazione tre la band e Alma Har'el che, per la clip di "Fjögur Píanó", ha seguito Shia LaBeouf in un viaggio surreale - che rimanda forse al tema della tossicodipendenza - fatto di nudi integrali, farfalle morte e lecca-lecca luminosi.