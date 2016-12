Mina canta ancora alla Bussola dopo 40 anni

foto Ufficio stampa Correlati VOCE STORICA DELLA MUSICA 13:08 - Dopo quarant'anni rivive il concerto di Mina alla Bussola. E' stato ripubblicato l'album dal vivo "Dalla Bussola. Mina" (disponibile solo per pochi mesi fino al 31 dicembre) in una edizione speciale. Non c'è solo l'album rimasterizzato in digitale ma anche il dvd pubblicato in tiratura limitata nel 2003 con nuove grafiche dei menù e le riprese video restaurate. - Dopo quarant'anni rivive il concerto di Mina alla Bussola. E' stato ripubblicato l'album dal vivo" (disponibile solo per pochi mesi fino al 31 dicembre) in una edizione speciale. Non c'è solo l'album rimasterizzato in digitale ma anche il dvd pubblicato in tiratura limitata nel 2003 con nuove grafiche dei menù e le riprese video restaurate.

Il disco comprende il “Medley di successi” (“Non credere”, “E se domani”, “Insieme”, “Bugiardo e incosciente”, “Parole parole”, “Io e te da soli”) precedentemente escluso dalla pubblicazione, in modo che la scaletta originale del concerto venga a tutti gli effetti riprodotta fedelmente e resa disponibile per la prima volta.



Album e divd prenderanno posto in un box con un esclusivo libretto di 24 pagine contenente foto di Mina del concerto e coeve all’epoca. Tutte le grafiche sono curate da Mauro Balletti, storico fotografo e grafico di Mina, che ha creato personalmente la nuova copertina di questa pubblicazione.



“Dalla Bussola. Mina” testimonia gli appuntamenti serrati di “Mina e l’Orchestra”, formula da lei stessa coniata: un’idea esclusiva che, forti della potenza dell’unica artista italiana in grado di reggere una big band diretta da Gianni Ferrio con ritmica e sezioni di fiati formate da decine dei più importanti jazzisti del panorama musicale italiano, catapultano la Versilia nella magia e nella ricchezza musicale delle notti di Las Vegas e Los Angeles, Londra e New York. Mina poi ha bissato quell'esperienza nel 1978 con i concerti a Bussoladomani, da quelle serate fiore all’occhiello della musica italiana furono ricavate delle riprese dal vivo sia audio.



Questa la tracklist del cd: The groove merchant (Strumentale), Fly me to the moon (In other words), E penso a te, Fiume azzurro, Io vivrò (senza te), You've made me so very happy, Medley: Non credere - E se domani – Insieme - Bugiardo e incosciente - Parole parole - Io e te da soli, Laia ladaia (Reza), Someday (You want me to want you) e The groove merchant (Strumentale)



La tracklist del dvd (che nel 2003 venne reso disponibile in tiratura limitata) che contiene le riprese video del concerto restaurate, il tutto corredato da una nuova veste grafica: The groove merchant (Strumentale) - Fly me to the moon (In other words) - E penso a te - Fiume azzurro - Io vivrò (senza te) - You've made me so very happy -Medley: Non credere - E se domani – Insieme - Bugiardo e incosciente - Parole parole - Io e te da soli -Laia ladaia (Reza) -Someday (You want me to want you)