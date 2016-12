Whitney, ora si teme per la figlia

foto Ap/Lapresse 12:32 - Il corpo della popstar Whitney Houston è stato trasferito in aereo da Los Angeles al New Jersey, suo Stato d'origine, dove, forse venerdì, si terranno i funerali e dove sarà sepolta. Intanto, mentre i dischi di Whitney vedono un'impennata in tutte le classifiche di vendita, le preoccupazioni si spostano ora sulla figlia: si è infatti scoperto che il giorno precedente alla morte della madre anche Bobby Cristina è stata trovata addormentata nella vasca. - Il corpo della popstarè stato trasferito in aereo da Los Angeles al New Jersey, suo Stato d'origine, dove, forse venerdì, si terranno ie dove sarà sepolta. Intanto, mentre i dischi di Whitney vedono un'impennata in tutte le classifiche di vendita, le preoccupazioni si spostano ora sulla: si è infatti scoperto che il giorno precedente alla morte della madre ancheè stata trovata

La ragazza sarebbe in uno stato pietoso e potrebbe essere a breve affidata a una clinica di riabilitazione. Secondo il sito "Tmz", ad allertarsi sono stati gli amici della 18enne, nata dalla turbolenta relazione tra la Houston e il cantante Bobby Brown: la ragazza non rispondeva ai loro richiami alla porta ed è stata chiamata la sicurezza per far aprire la stanza e tirar fuori la giovane dalla vasca.



L'incidente è accaduto sullo stesso piano dove la cantante è stata trovata morta il giorno seguente, in una camera che tra l'altro era stata prenotata a nome di Whitney. Nelle ore successive alla morte della madre, la giovane - che sarebbe in uno stato pietoso, "isterica, stremata e inconsolabile" - è stata poi ricoverata per due volte e la famiglia, sempre secondo "Tmz", teme che possa avere propositi suicidi.



I DISCHI DI WHITNEY A RUBA

Come sempre accade in questi casi, la morte di Whitney è coincisa con una corsa della gente ad accaparrarsi i suoi dischi. Il notissimo brano "I Will Always Love You" (il singolo più venduto al mondo con 16 milioni di copie) è balzato in testa alle vendite di iTunes, mentre su Amazon i brani della Houston occupano 10 delle prime 20 posizioni.



In tutto, sono 42 i brani interpretati dalla star scomparsa sabato a essere ai piani alti della top-200 di iTunes. Secondo la rivista Billboard, è prevedibile che le vendite raggiungano le 50 mila unita' al giorno.