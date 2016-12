Arisa si sfoga su Facebook: "Non mi farete fare la fine di Mimì"

La sua amarezza la porta infatti a ricordare la tragedia di Mia Martini, discriminata nel mondo della musica a causa dell'incomprensibile convinzione che "portasse sfortuna". Allo stesso modo sembra sentirsi anche Arisa, ingiustamente esclusa e discriminata: "Mi sarebbe piaciuto essere ai Wind music awards ma non sono platino.. Poi sicuramente ci sarà anche qualcun altro non platino per cui si sarà fatta un'eccezione.. Menzioni speciali e targhe ad onorem, ma non per me.. C'è chi bissa addirittura. Anche al concertone di radio Italia mi sarebbe piaciuto esserci, ma...".



La cantante, 33 anni, nata a Genova ma vissuta in provincia di Potenza, riflette sulle ingiustizie di un sistema che premia solo gli artisti che sanno far parlare di se' dai media: "Perché.. Come a scuola, ci sono quelli fighi e quelli no. E perché le regole cambiano sempre al momento sbagliato, solo per alcuni".



E forse nel suo lungo sfogo c'è anche un riferimento a qualche collega: "biondina vestita in pelle umana". Emma Marrone?



Rosalba Pippa (il suo vero nome) si chiede persino se non sia il caso di smettere di fare musica per dedicarsi a qualcosa d'altro : "...andare ad aiutarli davvero i bambini di Haiti, con la zappa in mano", vista il suo recente viaggio proprio ad Haiti con un'associazione a sostegno dei bambini).

Tuttavia non si perde del tutto d'animo la grintosa cantante e chiosa dicendosi molto orgogliosa di ciò che fa e dei suoi dischi: "Per ora combatto e sto al passo. Andrà sempre meglio. Ci credo."