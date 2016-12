Anna Oxa, 55 anni tra cambi di look e stravaganze

Anna Oxa inizia giovanissima la sua carriera come cantante. La prima opportunità arriva da Ivano Fossati che nel 1978 la porta al Festival di Sanremo con il brano "Un'emozione da poco". Alla sua prima esperienza importante si classifica al secondo posto, facendo soprattutto parlare di sé per il look da punk.



Il singolo ottiene un grande successo, anche nel mercato spagnolo e tedesco. Negli anni successivi inizia a collaborare con artisti, come Lucio Dalla e Rino Gaetano, e nel 1982 ritorna al Festival con il brano "Io No" e con un look sexy. Nel 1988 presenta al Teatro Ariston la famosa "Quando nasce un amore", e parallelamente debutta in tv come conduttrice di "Fantastico" a fianco di Enrico Montesano.



Il 1989 è l'anno del trionfo al Festival, grazie al duetto con Fausto Leali nel brano "Ti lascerò". Dalla relazione con il batterista dei New Trolls, Gianni Belleno, dà alla luce la sua prima figlia, che la porta lontana dalla musica per qualche tempo. Il suo ritorno ufficiale avviene nel 1998 con il brano "Storie" con cui vince a Sanremo.



A partire dagli anni 2000 subisce un notevole cambiamento nel look e nello stile musicale. I brani che realizza negli anni, presentano caratteristiche musicali più etniche e spirituali. Nel 2006 si sposa con la sua ex guardia del corpo, Marco Sansonetti. Nel 2014 è nel cast di "Ballando con le stelle", durante il quale subisce un infortunio alla gamba. Da aprile è giudice del serale di "Amici" di Maria De Filippi, a fianco della collega Loredana Bertè.