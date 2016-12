Angelina Jolie, incontro tra super donne con Aung San Suu Kyi

Angelina Jolie ha incontrato il premio Nobel per la Pace Aung San Suu Ky i, in Birmania. La star di Hollywood ha accettato l'invito della leader della Lega Nazionale per la Democrazia e, ha fatto tappa nel Myanmar in qualità di ambasciatrice di buona volontà dell'UNCHR. Insieme alla leader democratica, la Jolie ha visitato alcune operaie della città di Yangon, ricevendo un'accoglienza calorosa.

Angelina Jolie ha incontrato anche il presidente Thein Sein e visitato il campo profughi di Mytkyina, che accoglie soprattutto bambini.



La star è volata in Birmania insieme al figlio Maddox, con il quale aveva appena visitato la Cambogia, paese natale del ragazzino adottato dall'attrice.



La Jolie è solo l'ultima di tante celebrità in missione umanitarie di recente avvistate nel Paese, da Matt Dillon a Beyoncé.



Aung San Suu Kyi, Nobel nel 1991 e per anni incarcerata dal regime militare che si instaurò dopo il golpe del 1990 e tornata in libertà nel 2010, ha ufficializzato qualche giorno fa la sua candidatura alle prossime elezioni politiche che si terranno l'8 novembre. La San Suu Kyi non può correre per la presidenza del Paese per una disposizione della costituzione birmana, che giudica incandidabili i soggetti che hanno rapporti stretti con stranieri.