Andrea Bocelli tra i candidati ai Grammy e Beyoncè ha già vinto... suo il record di nomination

Oltre ad Andrea Bocelli sono candidati ai Grammy anche Laura Pausini e Ennio Morricone. La Pausini è finalista con Similares tra i best latin pop album, mentre per il compositore le nomination sono due, entrambe per il film di Tarantino The Hateful Eight: migliore colonna sonora e best instrumental composition (L'Ultima Diligenza Di Red Rock - Versione Integrale).



Le candidature di quello che è considerato uno dei premi più importanti del panorama musicale internazionale, sono state rese note questa mattina all'alba a Los Angeles. La cerimonia si terrà quest'anno il 12 febbraio e sul palco si consumerà una vera e propria gara Usa-Gran Bretagna. L'americana Beyoncé e la star inglese Adele si contendono infatti il maggior numero di nomination di peso: entrambe concorrono nelle categorie miglior album, migliore singolo e migliore canzone. Beyoncé è in testa con nove candidature. Il suo Lemonade, che esplora i temi delle differenze razziali e dell'infedeltà, è fra i candidati per il miglior album dell'anno insieme a 25 di Adele, Views di Drake, Purpose di Justin Bieber e A Sailor's Guide to Earth del cantante country Sturgill Simpson.



Nella categoria miglior singolo sono candidati Formation di Beyoncè, il popolarissimo Hello di Adele, 7 Years, del gruppo danese Lukas Graham, Stressed Out del duo Twenty One Pilots e Work, ultima fatica di Rihanna che canta insieme a Drake.



Nella categoria canzone dell'anno concorrono ancora una volta Formation, Hello e 7 Years ma anche Love Yourself di Justin Bieber e I Took a Pill in Ibiza, di Mike Posner. Tante candidature per Drake (8 nomination), Kanye West (8), Rihanna (8) e Chance the Rapper (7). Adele è a quota cinque ma tutte importanti. Con le candidature di questa mattina Beyoncè ha gia' vinto. Ha stabilito infatti un record: è l'artista con più candidature della storia del premio americano: 62 nomination e 20 grammofoni d'oro già vinti. Viene da chiedersi se Bob Dylan sarà meno schizzinoso con i Grammy che con il Nobel e presenzierà alla 59/a cerimonia dei premi, che si svolgerà la sera del 12 febbraio allo Staples Center.