3 aprile 2015 Amy Winehouse: arriva il trailer di "Amy", il documentario sulla vita della cantante Diretto dal regista inglese Asif Kapadia, il film arriverà nelle sale inglesi il 3 luglio Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:31 - Amy Winehouse rivivrà presto al cinema con un documentario sulla sua vita del quale è stato diffuso il primo teaser trailer. “Amy”raccoglie interviste e video di alcuni concerti della cantante soul morta a 27 anni nel 2011, probabilmente stroncata dall'abuso di alcol. Il documentario, diretto dal regista britannico Asif Kapadia, arriverà nelle sale inglesi il 3 luglio, mentre non è stata ancora resa nota la data di uscita in Italia.

"Non penso che diventerò famosa, credo che non saprei gestirlo". E' una delle frasi pronunciate da Amy Winehouse e racchiuse nel documentario sulla vita della cantautrice inglese, realizzato da Asif Kapadia, già autore del documentario sul pilota di Formula 1 Ayrton Senna. Sul modello del fortunato lavoro del 2010, intitolato semplicemente “Senna”, il regista ha voluto chiamare il suo film sulla Winehouse “Amy”. Un documentario che, come si intuisce dal teaser trailer, restituisce aspetti inediti della vita della cantante raccontati attraverso le sue stesse parole e la sua musica.

IL TEASER TRAILER DI "AMY"