American Music Awards, Jennifer Lopez scalda il palco... senza mutandine

Dopo aver regalato una nuova versione della sua hit "Waiting For Tonight", ballando tra muscolosi ballerini, la Lopez ha lasciato spazio alla musica: "Stanotte non è per me, ma per la musica. E quest'anno la musica mi ha fatto ballare".



VINCITORI

Ad aggiudicarsi il titolo di miglior canzone dell'anno e miglior disco è stata Taylor Swift. La 25enne ha da poco annunciato che si ritirerà dalle scene per qualche tempo, ma per ora si gode ancora i frutti del suo lavoro. A spuntarla sia come miglior artista che come miglior band sono ancora gli One Direction, che sembrano non conoscere crisi quando si tratta di premi, mentre il miglior esordio del 2015 è quello del cantante country Sam Hunt.



A Ed Sheeran è andato invece il titolo di miglior artista maschile, mentre l'equivalente femminile è stato assegnato ad Ariana Grande, che ha battuto le colleghe Taylor Swift e Meghan Trainor.



Nel mondo hip-hop il 2015 è stato l'anno di Nicki Minaj, che ha vinto come miglior artista e miglior album, mentre la collega-rivale Rihanna ha strappato il titolo di miglior artista femminile R&B.