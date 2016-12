Ambra Angiolini tra Tradimenti e triangolo amoroso sul palco

"E' una donna silenziosa e molto moderna nel suo cercare continuamente se stessa", ha proseguito Ambra, che ironia della sorte sta vivendo una situazione sentimentale tormentata.

Con il compagno Francesco Renga, con il quale ha due figli, si sono detti addio: "Non volevamo che tutto morisse senza che nemmeno ce ne accorgessimo, a forza di fingere che non stesse succedendo niente", ha spiegato in una recente intervista. Mentre il cantante è già stato paparazzato in compagnia di un'altra donna, la bionda Diana. Forse il palco sarà terapeutico per rimarginare "la ferita ancora sanguinante".