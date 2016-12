Alicia Vikander sarà Lara Croft nel reboot di "Tomb Raider"

Fresca di premio Oscar per il suo ruolo in "The Danish Girl", Alicia Vikander interpreterà Lara Croft nel reboot cinematografico di "Tomb Raider", succedendo ad Angelina Jolie. Sarà un film made in Nord Europa: oltre all'attrice svedese, alla regia ci sarà il norvegese Roar Uthang, lanciato sulla ribalta internazionale da "The Wave". Racconterà le origini del personaggio di Lara Croft, esattamente come nel gioco sviluppato da Crystal Dynamics.