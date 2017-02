Alicia Vikander, prime foto sul set della nuova Lara Croft

Sono in corso in Sud Africa le riprese del nuovo film ispirato al videogame Tomb Raider. Le prime foto scattate sul set del reboot mostrano Alicia Vikander impegnata in alcune scene d'azione. L'attrice premiata con l'Oscar per "The Danish Girl" veste i panni della "nuova" Lara Croft, succedendo ad Angelina Jolie che è stata protagonista di due film dedicati all'intrepida archeologa.