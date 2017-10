Alexia torna con "Quell'altra", un disco alla scoperta di sé

A due anni dall'ultimo disco, Alexia è pronta a tornare con " Quell'altra ", in uscita il prossimo 29 settembre prossimo. La cantante ha pubblicato via social la copertina dell'album , che la ritrae sorridente e con un nuovo look più grintoso, ma sempre femminile ed elegante. I capelli color rubino sfumato e l'inseparabile tattoo sul braccio destro, la piccola boxeur con i guantoni rossi che rappresenta tutta la forza che porta dentro di sé.

Novità non solo estetiche ma un nuovo modo di vivere la vita. "Quell'altra" racconta infatti il percorso di un'artista che ha iniziato da giovanissima (5 milioni di dischi in tutto il mondo, 8 Dischi d'Oro e 2 di Platino) e che oggi, a cinquant'anni, riscopre la sua dimensione più matura e consapevole.



Con la produzione artistica di Mario Lavezzi, l'album si compone di 10 brani inediti:

"Beata gioventù"

"Innamorati come mai"

"Occhi dentro gli occhi"

"Fragile fermo immagine"

"Diversa"

"La cura per me"

"Tu salvami ancora"

"Quell'altra"

"E non mi lasciare"

"The good in your bad"