Alexia, per i suoi 50 anni si regala un album nuovo di zecca

Alexia compie 50 anni e si regala un album di inediti in uscita a settembre. Ad anticiparlo arriva in radio, venerdi 19 maggio, proprio nel giorno del suo compleanno, il brano "Beata gioventú". Un’esplosione di pura energia: dedicato a tutte le età della vita, il brano è un’istantanea sui giovani d’oggi ma anche il personale storyboard dell’artista raccontato in cinquant’anni di vita vissuta.

Pensieri, sensazioni, profumi, gioie e ansie che oggi l’artista rivive senza rimpianti (anzi, con una nuova consapevolezza!) e che, in parte, rivede nella sua primogenita: “Ha il volto che le brilla/ la guardo e mi somiglia, rivedo quando avevo la sua età/”. Il brano suona come un inno a tutte le età della vita - dalla gioventù, appunto, alla maturità - non rinunciando mai a cercare quel lato “bambino” che ciascuno coltiva nel profondo: "All'infinita età che non conosce il mondo e ha il mondo da vedere…/ perché la vita è un sogno e tutto può accadere!".



Alessia Aquilani, in arte Alexia, è nata il 19 maggio 1967 a La Spezia. La sua carriera è iniziata a quattro anni con una grande passione per la musica: dal debutto (venti anni fa) a oggi ha venduto oltre 5 milioni di dischi in tutto il mondo, conquistando 8 Dischi d’Oro e 2 di Platino.