Alessio Bernabei: "Noi, Artisti per Amatrice tra musica e comicità"

Dopo il terremoto, Alessio Bernabei non ci ha pensato due volte. Ha alzato il telefono e ha chiamato a raccolta gli amici - con la collaborazione di Alessio Sheky Fiorucci - per una serata benefica. Così è nata " Artisti per Amatrice ", una serata di musica e spettacolo che si terrà l'1 settembre a Civitavecchia (Piazza della Vita, ore 21) per raccogliere fondi per le popolazioni colpite dal sisma. Come racconta il cantante a Tgcom24 .

All'appello hanno risposto Gigi D'Alessio, Zero Assoluto, Benji & Fede, Irama, Leonardo Decarli, Fred De Palma, Francesco Pannofino, Federico Moccia, Maurizio Battista, Massimo Di Cataldo, Giulia Luzi, Gigi & Andrea, Lallo Circosta, Geppo, Mattia Camboni, Emiliano Marsili, Andreas Muller e Patrizio Ratto. A presentare la serata saranno Daniele Bossari e Rudy Zerbi.



Alessio, hai organizzato tu questa serata, come nasce l'idea e quanto è stato difficile realizzarla?

Per me è la prima volta nei panni dell'organizzatore. Ma la motivazione è così importante che ho superato tutte le paure. Siamo stati tutti colpiti seriamente e con un amico che organizza eventi locali abbiamo deciso di fare qualcosa anche noi. Prima abbiamo pensato a un evento locale, poi abbiamo coinvolto tanti amici artisti. Che sono stati felici di prendere parte al progetto...



Gli artisti raggiungeranno Civitavecchia a spese proprie?

Esatto, pagheremo di tasca nostra. E raggiungeremo Civitavecchia con i nostri mezzi...



A questo proposito in questi giorni c'è stata una polemica lanciata da Fiorello...

Io sono perfettamente d'accordo con lui. Ha ragione su tutto. Noi, tramite un codice Iban della Croce Rossa, destineremo tutti i soldi ad Amatrice, abbiamo già contattato il sindaco.



Non solo cantanti, ma anche scrittori, comici, attori...

Esatto, artisti a 360 gradi. Anche atleti delle Olimpiadi. Non è solo un concerto musicale ma un evento a tutti gli effetti. Molti artisti che non potranno essere presenti manderanno un video contributo.



Cosa puoi anticiparci della serata?

Duetterò con gli ospiti, ad esempio con Gigi D'Alessio. E alla fine saliremo tutti sul palco e renderemo pubblico in maniera ufficiale il ricavato della serata. Non si paga il biglietto, è una offerta libera. E canteremo una canzone tutti insieme.