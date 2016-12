Alanis Morissette, poppata social... elettorale

E' una mamma impegnata Alanis Morissette, tra poppate alla sua secondogenita Onyx, di appena 5 mesi, e un libro di memorie di prossima uscita. Ma a fare il suo dovere di cittadina americana (dal 2005), pur vivendo in Canada, non ha voluto rinunciare. E così ha prontamente spedito il suo voto via mail e si è attaccata uno sticker di prova sul petto proprio mentre allattava la sua bimba: "I voted". Lei ha votato.