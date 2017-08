Adriano Celentano, in attesa di "Adrian" si gode un bagno rigenerante

Consueto appuntamento con Bordighera per Adriano Celentano (79 anni), che con la moglie Claudia Mori (73) si sta godendo il mar Ligure dopo il duro lavoro per la realizzazione di "Adrian", l'inedito cartoon ideato e scritto dal "Molleggiato" per Canale 5. Anche se la coppia è molto gelosa della sua privacy, Chi è riuscito a immortalare il cantautore con la sua dolce metà mentre si immergono nelle acque limpide a un passo dalla loro casa.