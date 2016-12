Addio al genio comico di Gene Wilder: da "Willy Wonka" a "Frankenstein Junior"

Cinema: morto Gene Wilder, fu il dottor Frankenstein 1 di 19 Olycom Olycom Cinema: morto Gene Wilder, fu il dottor Frankenstein 2 di 19 Olycom Olycom Cinema: morto Gene Wilder, fu il dottor Frankenstein 3 di 19 Olycom Olycom Cinema: morto Gene Wilder, fu il dottor Frankenstein 4 di 19 Olycom Olycom Cinema: morto Gene Wilder, fu il dottor Frankenstein 5 di 19 Olycom Olycom Cinema: morto Gene Wilder, fu il dottor Frankenstein 6 di 19 Olycom Olycom Cinema: morto Gene Wilder, fu il dottor Frankenstein 7 di 19 Olycom Olycom Cinema: morto Gene Wilder, fu il dottor Frankenstein 8 di 19 Olycom Olycom Cinema: morto Gene Wilder, fu il dottor Frankenstein 9 di 19 Olycom Olycom Cinema: morto Gene Wilder, fu il dottor Frankenstein 10 di 19 Olycom Olycom Cinema: morto Gene Wilder, fu il dottor Frankenstein 11 di 19 Olycom Olycom Cinema: morto Gene Wilder, fu il dottor Frankenstein 12 di 19 Olycom Olycom Cinema: morto Gene Wilder, fu il dottor Frankenstein 13 di 19 Afp Afp Cinema: morto Gene Wilder, fu il dottor Frankenstein 14 di 19 Afp Afp Cinema: morto Gene Wilder, fu il dottor Frankenstein 15 di 19 Afp Afp Cinema: morto Gene Wilder, fu il dottor Frankenstein 16 di 19 Afp Afp Cinema: morto Gene Wilder, fu il dottor Frankenstein 17 di 19 Afp Afp Cinema: morto Gene Wilder, fu il dottor Frankenstein 18 di 19 Afp Afp Cinema: morto Gene Wilder, fu il dottor Frankenstein 19 di 19 Afp Afp Cinema: morto Gene Wilder, fu il dottor Frankenstein leggi dopo slideshow ingrandisci

Jerome Silberman - questo il suo vero nome - nacque l'11 giugno 1933 a Milwaukee, in Wisconsin, da una famiglia di ebrei russi immigrati. Terminati gli studi universitari negli Stati Uniti, Wilder decise di trasferirsi in Inghilterra, dove frequentò la Bristol Old Vic Theatre School, avvicinandosi per la prima volta al mondo dello spettacolo.



Durante il soggiorno nel Regno Unito, frequentò anche una scuola di scherma, disciplina che gli tornerà utile al rientro in patria dove, per mantenersi, terrà proprio lezioni di scherma. Poi iniziò con la recitazione, nei teatri off-Broadway, entrando inoltre a far parte dell'Actor's Studio.



L'esordio sul grande schermo arrivò nel 1967, con il film "Gangster Story" di Arthur Penn. La svolta per la sua carriera però coincise con l'inizio del sodalizio - che diverrà poi storico - con il geniale Mel Brooks.



Prima arrivò la candidatura all'Academy Awards come Miglior attore non protagonista per il ruolo di Leo Bloom in "Per favore, non toccate le vecchiette", poi il successo con la parodia "Frankenstein Junior" (1974), dove veste i panni del Dottor Frederick Frankenstein. La pellicola si aggiudicò il premio Oscar per la Miglior sceneggiatura, che lo stesso Wilder scrisse a quattro mani con Brooks.



Fra i suoi più grandi successi anche "La signora in rosso" (1984), con Kelly LeBrock, "Non guardarmi: non ti sento" (1989) e "Non dirmelo? non ci credo" (1991). Il 20 maggio 1989 la tragica morte della terza moglie, Gilda Radner, a causa di un tumore. Dopo il decesso l'attore fondò il Gilda's Club, per aiutare la ricerca contro il cancro. Un decennio dopo, lo stesso Wilder fu costretto a ritirarsi dalle scene a causa di un linfoma che lo costrinse a sottoporsi a frequenti sedute di chemioterapia. Poi il lento declino dell'Alzheimer.