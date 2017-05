Addio a Rino Zurzolo, storico contrabbassista di Pino Daniele

Protagonista della scena musicale partenopea sin dagli anni '70, Zurzolo fece parte del gruppo che nel 1977 incise "Terra mia", fortunatissimo album d'esordio di Pino Daniele, con il quale collaborò anche negli album successivi e in storiche tournée. Suonò davanti a 200mila persone in piazza del Plebiscito il 19 settembre 1981, accompagnando il "Nero a metà" assieme a James Senese, Tullio De Piscopo, Tony Esposito e Joe Amoruso.



In seguito lavorò da solista e accanto a grandi nomi della scena musicale italiana e internazionale, specie nel campo del jazz. Si riunì a Pino Daniele e agli altri membri della storica band per la tournée e il disco live del 2008.



Il ricordo del sindaco di Napoli Luigi de Magistris

"Ha raggiunto in cielo Pino Daniele. È scomparso il nostro più grande contrabbassista. Ancora poche settimane fa - ricorda il sindaco su Facebook - siamo stati insieme nel ricordare Pino nel giorno del suo anniversario. Rino e' stato un talento assoluto, con competenza, professionalità e passione - sino agli ultimi giorni della sua vita - ha portato la musica partenopea ai più alti livelli mondiali. Un uomo semplice e assai sensibile, ricco di umanità. Viveva la musica con amore immenso e profondo. Con Rino scompare dalla terra un pezzo importante di Napoli, ma le sue note si mescoleranno per sempre nelle nostre vite".



Anche l'ex sindaco di Napoli Antonio Bassolino esprime cordoglio per la morte di Zurzolo: "Forse da qualche parte esiste un luogo dove poi si incontrano gli artisti napoletani. Addio e un bacio a Rino Zurzolo, un grande come Pino Daniele"