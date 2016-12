Selena Gomez ha tamponato un'auto

12:34 - Tanta paura ma nessun ferito a Los Angeles. Selena Gomez, secondo il sito americano X17, ha tamponato un Suv mentre usciva da una stradina dopo aver pranzato con le amiche. Per un lieve danno Selena è diventata furiosa salvo poi scusarsi con il conducente dell'altra auto, regalandogli un buono per una lussuosa Spa mentre sui social si è giustificata: "E' stata colpa dei paparazzi". Nessuna denuncia e né intervento della polizia sul posto.

Chissà se il nervosismo di Selena era dovuto anche all'accoglienza fredda dei critici per l'ultimo film "Comportamenti molto... cattivi" di Tim Garrick, uscito il primo agosto negli Stati Uniti e nelle sale italiane dal 4 settembre.



La commedia ha per protagonista il 16enne Rick (Nat Wolff), pronto a tutto per conquistare la ragazza per cui ha perso la testa Nina (Selena Gomez). Per Rick, però, l'impresa è ardua viste le numerose disavventure in cui finisce, tra cui ritrovarsi al centro delle attenzioni morbose di Pamela (Elisabeth Shue), madre del suo migliore amico.



Non solo il Web ma anche Stephen Dalton di Hollywood Reporter non ha usato parole tenere nei confronti del film: "A parte qualche battuta di corposo linguaggio grossolano, Gomez interpreta l'innocente in questa farsa paradossale che è piena di vivace volgarità, ma pericolosamente a corto di umorismo, fascino e logica narrativa". Mentre per Travis Hopson dell'Examiner è "la peggiore commedia dell'anno. Un film così inutile che nemmeno i fan di Selena Gomez ne conoscono l'esistenza ed anche se ne fossero al corrente, probabilmente non avrebbero niente di gentile da dire a proposito".