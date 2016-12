Robin Williams, spunta il video inedito tra le truppe Usa

16:48 - Anche le forze armate americane piangono Robin Williams che - come ha sottolineato il ministro della Difesa Chuck Hagel - era attivamente impegnato per sollevare il morale degli uomini e le donne in uniforme. "Ha intrattenuto migliaia di soldati nelle zone di guerra - ha detto Hagel - e con la sua filantropia ha aiutato i veterani a combattere con le ferite della guerra. Era un difensore leale e compassionevole di tutti quelli che servono la nazione in uniforme. Mancherà a tutti noi"

Ieri anche il presidente Obama ha reso onore a Williams ricordando molte delle sue memorabili interpretazioni nei ruoli piu' svariati, tra cui dottore, presidente, genio, professore. L'attore era anche amico personale del segretario di Stato John Kerry il quale lo ha definito non solo un genio creativo ma anche un cittadino impegnato.

L'omaggio dei fan - Alla notizia della morte di Robin Williams, gli ammiratori hanno iniziato a inondare di fiori e messaggi una panchina nel parco pubblico di Boston. La panchina è diventata 'celebre' dopo essere stata immortalata nel film 'Good Will Hunting - Genio ribelle' del 1987 quando Williams, che interpreta un professore, parla di amore con Matt Damon proprio su quella panchina.