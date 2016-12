Robert De Niro "imbucato" a casa di sconosciuti per la partita

09:49 - Robert De Niro non poteva proprio perdersi la partita dei Mondiali Stati Uniti-Germania e si è imbucato a casa di perfetti sconosciuti pur di vedere il match. A quanto riporta Business Insider l'attore si trovava a Brooklyn, sul set del suo nuovo film "The Intern", quando ha chiesto alla produzione di trovare qualcuno disposto a fargli vedere la partita. Ma i vicini sono andati oltre, organizzandogli una festa.

"Il nostro attore protagonista, Robert De Niro, vorrebbe davvero tanto vedere la partita della Coppa del Mondo - si legge nella mail spedita dalla Warner Bros al condominio - Sarebbe possibile montare un satellitare portatile sul tetto e far arrivare il cavo fino in strada?".



Naturalmente gli inquilini dello stabile non si sono lasciati scappare l'opportunità di seguire la partita in compagnia del divo. Invece di far arrivare semplicemente il cavo, hanno infatti organizzato una festa in suo onore. "Abbiamo ricevuto una seconda mail da un vicino - ha rivelato un testimone - Diceva che aveva parlato con la troupe e che avevano trovato un posto dove vedere la partita. Invitava tutti a raggiungerli per seguirla con loro".