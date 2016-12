11:26 - Archiviata l'importante storia d'amore con il dj Calvin Harris, Rita Ora è tornata sulla scena più esplosiva che mai. Con un look total black in pelle, la cantante ha mostrato un décolleté sensuale sul red carpet del Tao Club di Las Vegas. Rita ha lanciato il singolo "I Will Never Let You Down" che fa da apripista al nuovo disco che dovrebbe uscire a settembre.