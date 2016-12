Negramaro: "Cantiamo col cuore per la Nazionale italiana"

08:39 - I Negramaro sono stati scelti come "capitani" della musica italiana per la Nazionale azzurra, impegnata a breve nella Coppa del Mondo Fifa 2014 in Brasile. La band ha rivisitato "Un Amore Così Grande", brano del 1976 portato al successo da Claudio Villa, aggiungendo una parte di testo inedito. I ricavati saranno devoluti a AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica e AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

"Quale modo migliore per omaggiare l'azzurro della nostra squadra e sostenere contemporaneamente la Ricerca?! - dicono i Negramaro - Il presente del nostro rock più vero. Il passato della migliore tradizione italiana. Il futuro degli auguri più grandi, così grandi come il nostro amore per la Nazionale e la nostra gratitudine per la Ricerca”.



E poi ancora Giuliano Sangiorgi ha aggiunto: "Il nostro sogno è oggi qui davanti a noi (con i giocatori della nazionale azzurra in prima fila durante la conferenza stampa a Coverciano, ndr) e speriamo che anche le future generazioni saranno come loro. Nel video abbiamo i migliori attori al mondo (rivolgendosi sempre ai giocatori) e speriamo sia di buona auspicio per il Mondiale".



Il progetto nasce da un’idea di Radio Italia, da anni partner ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, prima ed unica radio commerciale ad abbinarsi alla Nazionale. Marco Pontini, Direttore Generale Marketing e Commerciale Radio Italia: "L'idea è nata spontaneamente, pensando alla prossima avventura mondiale della Nazionale e ad un’iniziativa originale che accompagnasse con grinta e passione la squadra in questo nuovo viaggio. La canzone sarà in onda in esclusiva su Radio Italia per le prossime ore e si potrà poi ascoltare per la prima volta dal vivo sul palco di RadioItaliaLive - Il Concerto la terza edizione del nostro esclusivo evento in programma il primo giugno a Milano in Piazza Duomo, dove i negramaro saranno, come peraltro lo scorso anno, indiscussi protagonisti. I Negramaro, infine, saranno con noi in Brasile nell’ambito della prossima trasferta della Nazionale per tifare e sostenere i nostri ragazzi".