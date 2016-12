23 gennaio 2014 Nausica Cardone, la dj senza veli: nuda per le pagine di "Playboy" Sempre più lanciata dietro la console, la stellina sexy del "Diva Futura Channel" si è concessa un servizio per la celebre rivista Tweet google 0 Invia ad un amico

10:17 - Deejay, sexy star, e ora senza veli sulle pagine della rivista per adulti per eccellenza, "Playboy". Nausica Cardone vuole farsi notare unendo la sua passione per la musica e l'avvenenza. Per lei tutto ciò che fa spettacolo merita di essere provato e sperimentato ma, nonostante sia un volto noto di un canale sexy satellitare, una cosa la esclude a priori: non farà mai porno.

Eletta più volte "Miss Lato B dell'Adriatico" e stellina "Diva futura channel", la Cardone si è ormai fatta un nome con le creazioni dietro la console. Lei "ruba" musica in giro per il mondo nelle più svariate situazioni, dal taxi agli alberghi alla tv, fino ad arrivare ai ritornelli dei grandi classici del passato, e la miscela in Discoteca dando vita un suo stile molto personale.



Adesso eccola senza veli in versione "Playmate". Un'esperienza che lei ha definito "il massimo della sua vita professionale". Eppure di strada davanti ne ha ancora, perché porsi limiti?