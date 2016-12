Mostra di Venezia, per la 71.ma edizione tre film italiani in gara

09:16 - Saranno tre i film italiani in gara alla 71.ma Mostra del cinema di Venezia che si terrà dal 27 agosto al 6 settembre. Nel corso della presentazione avvenuta a Roma, è stato annunciato che le opere scelte sono quella di Mario Martone, "Il giovane favoloso", quella di Francesco Munzi, "Anime nere", e "Hungry Hearts" di Saverio Costanzo. Il presidente della giuria sarà il compositore Alexandre Desplat.

Per questo terzo anno di direzione, Alberto Barbera ha approntato una Mostra ad alto tasso di italianità. Al di là delle tre opere in concorso, ci saranno "La trattativa" di Sabina Guzzanti, "La zuppa del demonio" di Davide Ferrario e "Perez" di Edoardo De Angelis. Per completare il quadro si potrebbe aggiungere "Pasolini", diretto da Abel Ferrara, che di italiano ha le origini (oltre al tema del film), e la presenza di Carlo Verdone nella giuria internazionale che assegnerà il Leone d'Oro.



Ma c'è anche la sezione Orizzonti, dove troviamo in concorso "La vita oscena", di Renato De Maria e tratto dal libro di Aldo Nove, "Senza nessuna pietà" di Michele Alhaique e "Belluscone, una storia siciliana" di Franco Maresco. Mentre fuori concorso nella stessa sezione c'èl'italo palestinese "Io sto con la sposa" di Antonio Augugliaro, Gabriele del Grande e Khaled Soliman al Nassiry.



Particolarmente nutrita poi la presenza italiana fra i documentari di Venezia Classici: "Donne nel mito. Sophia racconta la Loren" di Marco Spagnoli, parte dell'omaggio alla divina Sophia, che sarà completato dalla proiezione della versione restaurata di "Una giornata particolare" e una mostra. In programma anche "Giulio Andreotti - Il cinema italiano visto da vicino" di Tatti Sanguineti; "Gianluigi Rondi: Vita cinema passione" di Giorgio Treves; "Poltrone rosse - Parma e il cinema" di Francesco Barilli e "Animata resistenza" di Francesco Montagner e Alberto Girotto.



Questo l'elenco completo dei film in gara:



"Il giovane favoloso" di Mario Martone

"Anime nere" di Francesco Munzi

"Hungry Hearts" di Saverio Costanzo

"The Cut" di Fatih Akin

"Pasolini" di Abel Ferrara

"A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence" di Roy Andersson

"99 Homes" di Ramin Bahrani

(Tales) di Rakhshan Bani-Etemad Ghessha

"La rancon de la gloire" di Xavier Beauvois

"Le dernier coup de marteau" di Alix Delaporte

"Manglehorn" di David Gordon Green

"Inarritu Birdman or the Unexpected Virtue of Ignorance" di Alejandro Gonzalez

"3 coeurs (Three Hearts)" di Benoit Jacquot

"The Postman's White Nights" di Andrei Konchalovsky

"Sivas" di Kaan Mujdeci

"Good Kill" di Andrew Niccol

"Loin des hommes" di David Oelhoffen

"The Look of Silence" di Joshua Oppenheimer

"Nobi (Fires on the Plain)" di Shinya Tsukamoto

"Red Amnesia" di Wang Xiaoshuai.