Monica Bellucci: "Mai provato attrazione per le donne"

10:50 - Quest'anno compirà 50 anni, e adesso che è tornata "single", la splendida Monica Bellucci fa un bilancio della sua vita. In una intervista al Il Corriere della Sera, l'attrice italiana più famosa nel mondo parla di sesso, amore, uomini e donne: "Mi piacciono le italiane. No, non ho mai provato attrazione per le donne, se non per gioco; se fossi stata omosessuale, la mia vita sarebbe stata più semplice".

"Noi italiane siamo speciali - racconta Monica - Pericolosissime: senso di maternità unito a femminilità atavica. In un Paese maschilista, siamo riuscite a evolverci; e gli uomini non ce lo perdonano". Già, gli uomini: "Non è vero che ci provano tutti. Anzi. La bellezza a volte intimorisce, crea una distanza. Amo le personalità complicate: mi mettono di fronte a me stessa".



Tempo fa Monica disse che "ci può essere sesso senza amore, non amore senza sesso". Adesso non la pensa più così: "Allora ero giovane: un animaletto. Sentivo di più il mio corpo. Ora so che il sesso può essere bellissimo con una persona che non ami, mentre può essere meno bello con la persona che ami. No, non ho mai conosciuto l'amore non corrisposto. Ma sono stata molto odiata da uomini che non mi volevano proteggere ma possedere. Ho pagato un prezzo altissimo per la mia indipendenza".



L'attrice parla anche della fine della storia con Vincent Cassel: "Era un rapporto che non aveva più ragione d'essere. Ci siamo evoluti in modo diverso, eravamo due storie parallele che non si incrociavano più, oggi ci lega ancora un grande affetto: io correrei se lui avesse bisogno, e so che lui farebbe lo stesso per me". Liquida come una "sciocchezza" la storia con il produttore azero e ribadisce di essere "single".