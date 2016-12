Mondo Marcio: "Così ho conquistato Mina"

09:45 - Si è sempre detto che Mina è molto attenta alla musica dei giovani di oggi e forse Mondo Marcio non ci ha mai creduto fino a quando non ha ricevuto una telefonata di incoraggiamento proprio dalla più grande voce italiana. Il rapper aveva spedito il campionamento di "Un bacio è troppo poco" e la cantante se ne è innamorata. Ecco come nasce l'album "Nella bocca della tigre" che esce il 15 aprile e che Mondo Marcio presenta a Tgcom24.

"Lo scorso anno ho attraversato un periodo in cui mi sentivo annoiato. - racconta il rapper - Annoiato anche da quello che mi circondava intorno dal punto di vista musicale, cose già sentite... Le tematiche dell'hip hop mi sembravano sempre le stesse, così anche le melodie. Cercavo strade nuove. Allora ho cominciato a viaggiare molto, ad aprire gli orizzonti e ho capito che il rap non è solo per i ragazzini".



Com'è nata l'avventura con Mina?

Per gioco. Ho campionato uno dei suoi brani 'Un bacio è troppo poco'. Pensavo di farle cosa gradita e gliel'ho spedito. Dopo qualche giorno squilla il cellulare da un numero anonimo, di solito non rispondo ai numeri anonimi ma quella volta l'ho fatto. Dall'altra parte del telefono ho sentito 'Ciao! Sono la Mina!".



E cos'è successo?

Un'esplosione di felicità. Io sono cresciuto con le canzoni di Mina, a casa mettevano spesso i suoi dischi. Insomma lei mi ha detto che era rimasta colpita da quello che aveva ascoltato perché assolutamente inedito. E mi ha invitato a fare altri pezzi. E io tra me e me mi sono detto 'adesso che faccio?'. Così mi sono messo al lavoro e ho caricato il mio iPod con tutte le sue canzoni. Le ascoltavo sempre, respiravo Mina ogni giorno anche quando facevo jogging.



Come sei arrivato alla scelta dei brani da campionare?

Il mio doveva suonare come un progetto assolutamente nuovo ed inedito. Perciò ho escluso i brani più famosi, a parte 'Parole parole parole' e 'Bugiardo e incosciente', la mia preferita del suo repertorio. Lei si è fidata ciecamente di me e quando le ho mandato il disco pronto ha approvato tutto quanto.



Qual è il filo rosso che accomuna tutti i brani?

Ho cercato di raccontare una storia. La storia di un ragazzo che ce la fa con le proprie forze. Cerco sempre di dare spazio a coloro che si arrangiano, agli 'hustler'. Ho avuto dei problemi familiari ed economici e in passato, così mi sono aggrappato ad alcuni punti di riferimento del rap come Jay-Z e Ice Cube. Sono stati fondamentali per la mia crescita.



E' vero che quest'anno eri in pole position per entrare tra i Big di Sanremo?

A me fa piacere che ogni anno si faccia il mio nome come punto di riferimento rap per il cast dei Big di Sanremo. Ma non mi occupo di queste cose.



Ecco la tracklist: 1. Prologo (contiene un campione del brano “Bugiardo e incosciente”) 2. Il richiamo (contiene un campione del brano “Bugiardo e incosciente”) 3. Meno fragile (contiene un campione del brano “Fosse vero”) 4. Fiore nero (contiene un campione del brano “Serpenti”) 5. Un bacio? Troppo poco (contiene un campione del brano “Un bacio è troppo poco”) 6. Solo parole (contiene un campione del brano “Parole, parole, parole”) 7. A denti stretti (contiene un campione del brano “Più di così”) 8. La fiera della vanità (contiene un campione del brano “Senza umanità”) 9. Dove sarai tu (contiene un campione del brano “La notte”) 10. Nella bocca della tigre (contiene un campione del brano “Serpenti”) 11. Eli-mina-zione (contiene un campione del brano “Tre volte dentro di me”) 12. Se adesso te ne vai (contiene un campione del brano “Un anno d'amore - C'est irreparable”)



Mondo Marcio presenterà il nuovo album con un giro negli instore di tutta Italia. Si parte il 14 aprile alla Mondadori di Corso Vittorio Emanuele a Milano per poi terminare il 6 maggio alla Mondadori di Torino.