Madonna che gambe... da vera star

12:21 - Le gambe scoperte da un miniabitino nero, lo sguardo magnetico e la solita voglia di provocare. Madonna non si smentisce mai. Eccola su Instagram sempre intenta a mostrare il suo lato sexy, come quando posa su una moto con la camicia sbottonata e il décolleté in bella vista sostenuto da un reggiseno in pizzo. Gli anni passano, ma anche adesso che ne ha 55, Louise Veronica Ciccone è sempre seducente.

La star da settimane lavora al nuovo album che ha già definito "rivoluzionario" e che non vede l'ora di finire. Intanto si diverte a stuzzicare i fan con immagini curiose e sexy. Foto corredate da messaggi, naturalmente ambigui: "Alla ricerca di un meccanico... ho sentito un colpo e poi un pop!". E ancora: "Non possiamo semplicemente tutti quanti andare d'accordo?". Dopo queste foto, sì.