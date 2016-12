Madonna fiera della figlia Lourdes a teatro

10:17 - E' giallo attorno ad una foto pubblicata e poi cancellata su Instagram da Madonna che ritraeva la figlia Lourdes nei panni di una cameriera a teatro. La popstar si diceva orgogliosa per il nuovo ruolo di Lourdes in 'A Flea In The Ear'. Ma si suppone che i commenti fossero soprattutto negativi, tanto da aver spinto Madonna a cancellare il post per preservare la figlia da delusioni "virtuali".

"Lola interpreta la cameriera francese in A Flea In The Ear! Ultimo spettacolo stasera a La Guardia! Talento pazzesco! Produzione pazzesca! Ne sono così orgogliosa #rebelheart #artforfreedom". Queste erano le parole apparse a corredo di uno scatto di Lourdes con il segno di vittoria con gli abiti di scena. Ora lo scatto è introvabile sui canali social di Madonna ma ormai circola sul Web con i commenti più strani e non certo benevoli, sicuramente preventivi, nei confronti della figlia d'arte.