22 aprile 2014 Leonardo Di Caprio sarà Steve Jobs in un nuovo film sul fondatore di Apple? La Sony pensa di affidare la regia all'Oscar Danny Boyle

13:18 - A lanciare il rumor è l'"Hollywood Reporter": Leonardo Di Caprio potrebbe tornare su un set diretto da Danny Boyle, suo regista già in "The Beach". L'occasione per la reunion potrebbe essere un nuovo biopic dedicato a Steve Jobs, fondatore di Apple e personaggio già mitologico. Il film sarà basato sulla biografia di Walter Isaacson di cui Sony ha già acquisito i diritti. Secondo la rivista americana, la casa cinematografica avrebbe già avviato colloqui con Boyle, Oscar come miglior regista nel 2008 per "The Millionaire". Sarà questo il ruolo che porterà anche Di Caprio alla tanto agognata e ancora mancata statuetta come migliore attore protagonista?

L'unica cosa al momento certa è che, dopo la pellicola con Ashton Kutcher che non ha riscosso il successo atteso, Hollywood è intenzionata a sfruttare di nuovo la carismatica personalità del genio hi-tech creatore della Mela morsicata e dei suoi prodotti venduti e amati in tutto il mondo.