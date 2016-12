Laglio,"Zona rossa" attorno alla villa di Clooney

15:10 - Un fiume di gente quello che stava assediando la villa di George Clooney a Laglio, sul lago di Como. Centinaia i fan a invocare il nome del divo di Hollywood alla ricerca di almeno uno sguardo, qualcuno ha addirittura affittato delle imbarcazioni per avvicinarsi maggiormente alle finestre dell'attore. Per mettere un freno a questa tendenza il sindaco della città ha emesso un'ordinanza che vieta a chiunque di avvicinarsi a meno di cento metri da Villa Oleandra con lo scopo di proteggere la privacy di Clooney e della bella avvocatessa Amal Alamuddin sua prossima sposa in autunno.