Lady Gaga, sexy dea dell'amore ad Atene

14:22 - In realtà il look da dea dell'amore Afrodite l'ha sempre usato per uno dei momenti più sensuali durante i suoi concerti ma Lady Gaga ha pensato di fare una sorpresa ai suoi fan. La popstar è arrivata all'aeroporto di Atene, dove terrà un concerto domani all'Olympic Stadium, vestita con sole due coppe a forma di conchiglia sul seno. I ballerini l'hanno issata come una vera e propria dea e ancora una volta gli ammiratori erano in visibilio.