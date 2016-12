Kate Bush in concerto dopo 35 anni: "Spegnete i cellulari ora canto io"

13:51 - Kate Bush ha incantato i propri fan dal vivo dopo 35 anni. La cantante ha scelto di esibirsi l'Hammersmith Apollo di Londra già sold out da tempo e ha chiesto ai fan di spegnere i cellulari per mantenere un contatto diretto col pubblico. La Bush ha aperto lo show con "Lily" per poi andare avanti con "Hounds of Love" e "Running Up That Hill" per una scaletta molto apprezzata da critici e presenti in sala.

L'artista non è tornata solo sui palchi ma anche nelle classifiche ufficiali coi suoi nove album in studio e le due raccolte. Secondo i dati della Official Charts Company, la sua collezione "The Whole Story", che raggiunse il numero uno dopo l'uscita nel 1986, si trova ora all'ottavo posto. E' seguita dall'album "Hounds of Love" del 1985 al numero 14, mentre l'altra collezione "50 Words For Snow" (2011) e il debutto del 1978 "The Kick Inside" sono rispettivamente al 32esimo e 33esimo posto. Mentre la moda di Kate Bush impazza a Londra è prevista quindi una scalata fino alle primissime posizioni per i suoi storici successi.