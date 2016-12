Kasia Smutniak, pancione "camuffato" ai Nastri d'Argento 2014

11:00 - Momento d'oro per Kasia Smutniak, in dolce attesa del secondo bebè (il primo con il compagno Domenico Procacci) e premiata come miglior attrice ai Nastri d'Argento di Taormina. L'attrice si è aggiudicata la statuetta per il ruolo nella commedia di Ferzan Ozpetek "Allacciate le cinture", dove interpreta una ragazza alle prese con un amore tormentato. Manca ormai poco al parto, ma Kasia ha "nascosto" il pancione in un morbido abito nero.

Il re della serata è stato Paolo Virzì con "Il capitale umano", che ha trionfato nelle categorie principali: miglior film, sceneggiatura, attore protagonista (Fabrizio Bentivoglio e Fabrizio Gifuni) . A Pif invece è andato il premio per la miglior opera prima per "La mafia uccide solo d'estate".



La vera sorpresa dell'anno è stata la commedia poliziesca "Song'e Napule" dei Manetti Bros, che ha vinto nelle sezioni miglior commedia, attore non protagonista (Carlo Buccirosso e Paolo Sassanelli) e canzone originale. I Nastri alle attrici sono andati invece alle protagoniste di "Allacciate le cinture", vale a dire a Kasia Smutniak e Paola Minaccioni.



A "Smetto quando voglio", del regista esordiente salernitano Sydney Sibilia, il premio al miglior produttore, condiviso da Domenico Procacci e Matteo Rovere.