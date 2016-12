Jodie Foster ha sposato la fotografa Alexandra Hedison

14:53 - Dopo il coming out l'anno scorso ai Golden Globe, Jodie Foster sembra essersi liberata di un "peso". Per vent'anni è stata fidanzata silenziosamente con la produttrice Cydney Bernard, poi l'attrice premio Oscar si è innamorata di nuovo, stavolta della fotografa Alexandra Hedison e l'ha sposata. E' stata la portavoce della Foster ad annunciare le nozze che si sono tenute in forma strettamente privata, lo scorso fine settimana.

Il mondo del gossip conosce molto bene la 44enne Alexandra Hedison perché è stata fidanzata con l'attrice e conduttrice Ellen DeGeneres. Insomma Jodie Foster ha coronato un sogno e ha formato così una famiglia con Alexandra e i due figli avuti con l'inseminazione artificiale: Charles Foster nato il 20 luglio 1998 e Kit Foster, il 29 settembre 2001.