Jennifer Hudson fetish e sexy

10:09 - La cantante Jennifer Hudson ha monopolizzato l'attenzione dei media al recente Gala "Brown Shoe Company's Celebration of 100 Years" a New York. I paparazzi si sono concentrati soprattutto sul décolleté fasciato dai lacci di un abito nero in pelle. Un look fetish e assolutamente provocante che ha conquistato tutti i maschietti presenti alla cerimonia.

La Hudson ormai ha raggiunto una forma invidiabile da qualche anno e sembrano lontani i tempi di quando si presentò goffa e impacciata ai provini di "American Idol" nel 2007. Allora la cantante dalla potente voce soul aveva anche qualche chiletto di troppo e i capelli più lunghi. Ma oggi è rifiorita e sceglie sempre abiti fascianti che mettono in risalto le curve sensuali.