Janet Jackson torna dopo sei anni

09:04 - A sei anni dall'album "Discipline" a quanto pare il lungo silenzio artistico di Janet Jackson è destinato a terminare. La popstar sta preparando un nuovo disco che conterrà suoni innovativi, parola di Ian Cross stretto collaboratore della cantante. "C'è tanta roba per questo cd - ha rivelato al sito americano Barefoot Sound -. Non posso entrare nei dettagli ma i fan storici non rimarranno delusi e se ne aggiungeranno molti nuovi".

Sicuramente lo "stop" artistico di Janet sarà dipeso anche dalla morte dell'adorato fratello Michael, avvenuta cinque anni fa. Un periodo di tempo lungo in cui la cantante ha raccolto energie e forze per rimettersi in gioco con un nuovo progetto che possa essere innovativo rispetto agli album precedenti. Cresce dunque l'attesa per il ritorno di una delle interpreti più interessanti della scena r&b.