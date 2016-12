Italia a pezzi, Claudio Baglioni: "Siamo tutti operai di questa ricostruzione"

10:27 - Il cantiere simbolo della ricostruzione ideale si rimette in viaggio, per una nuova straordinaria stagione di appuntamenti dal vivo. Il 18 ottobre riparte da Bruxelles il "ConVoi ReTour", la seconda parte del progetto live di Claudio Baglioni che ha già entusiasmato 200 mila persone in tutta Italia. "Il futuro è una città che si disegna e si costruisce insieme - spiega Baglioni - Ognuno di noi operaio di questa opera".

"La ricostruzione è un processo collettivo. Tutti sono chiamati a fare la propria parte - continua il cantautore - Bisogna mettere in gioco idee, valori, volontà, in una parola: se stessi".



Baglioni, il suo super-gruppo di 13 polistrumentisti, e l'intera squadra di 90 carovanieri ritornano sulla strada, con il pensiero guida di un tour che va incontro alla gente. Un secondo viaggio, dopo aver percorso già 6 mila chilometri per 31 concerti e 90 ore di musica, in un eccezionale repertorio con tutti i più grandi successi e gli inediti dell'album "ConVoi".



"Tutta un'altra musica” si legge, a mo' di graffito su una delle pareti in costruzione del 'cantiere'. L'originale spazio scenico (un multiforme mondo in continua evoluzione) nel quale Baglioni ha voluto ambientare il ConVoiTour 2014, per sottolineare l'idea portante del suo show: l'arte della ricostruzione.