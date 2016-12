Gianni Morandi, social mania anche in vacanza

15:21 - Gianni Morandi è stato contagiato dalla social mania. Scrive e posta foto tutti i giorni documentando ogni momento della sua giornata e condividendo con i fan i suoi pensieri e le sue decisioni. Più di Belen! La fotografa d'eccezione è la moglie Anna, mentre Gianni posta gli scatti con la precisione di un orologio.9 agosto 2014. Oggi mio figlio compie 17 anni. Auguri Pietro Morandi...

“Per non perdere l'abitudine e il contatto quotidiano con voi” dice a chi lo segue, appuntando ogni momento della sua giornata. “5 agosto. Anna ed io siamo venuti nell'orto a raccogliere un po' di mele. Forse non sono ancora mature del tutto, ma lei con queste mele vuole fare una torta. Intanto mi fotografa. Ciao!” cinguetta. E ancora: “29 luglio. Questa e' una foto che mi ha scattato Anna alle ore 16 nello splendido mare del Salento”. E poi i selfie con gli amici famosi. Da Emis Killa ad Al Bano. “29 luglio. L'altra sera a Bari, ho incrociato sul palcoscenico, un artista giovane che ha già un grande consenso, Emis Killa. Lui molto simpatico e gentile, io molto sorpreso che mi chiedesse di fare una foto insieme. Forse voleva mostrarla a qualche sua vecchia zia!”. “25 luglio. Visita a casa di Al Bano, a Cellino S. Marco. Anna ed io abbiamo passato qualche ora con lui, in uno dei suoi pochi giorni liberi... infatti Al Bano è sempre in giro per il mondo a cantare: Spagna, Russia, Canada, Germania, Kazakistan, Ungheria, ecc. ecc. e domani riparte, va a Tirana e poi chissà dove...”.



Instancabile cinguetta senza fine: “21 luglio. Un inizio di settimana un po' grigio. Che estate strana! Se uno deve andare in ferie è difficile con un tempo così incerto, decidere dove andare, cosa fare...” e poi “20 luglio. Vado a fare un giro in bicicletta, anche se fa caldo oggi preferisco pedalare anziché correre. Nel pomeriggio arriverà Pietro, dopo tre settimane di studio in Inghilterra. Poi vedremo se possiamo andare qualche giorno al mare, prima di decidere bisognerà che anche lui dica la sua... ha già 17 anni e magari comincerà a brontolare, non vorrà fare le vacanze con i genitori, parlerà di libertà, chiederà di stare con i suoi amici, ecc. ecc....”. E non solo scrive, ma Gianni risponde pure ai messaggi: “Mi piace questo contatto quotidiano con voi, condividere momenti di vita, leggere i vostri messaggi, ascoltare le vostre storie... Cerco di rispondere il più possibile, ma la media dei vostri messaggi quotidiani è altissima, anche due o tre mila al giorno... Ieri, domenica, ho letto e risposto in due momenti diversi (pomeriggio, poi verso mezzanotte) e in due ore ho potuto rispondere a un centinaio di messaggi, difficile fare di più...”.