16 settembre 2014 Gianluca Grignani risarcisce e patteggia per l'aggressione ai due carabinieri Il cantautore lo scorso 12 luglio era stato arrestato a Riccione per resistenza a pubblico ufficiale Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:01 - Patteggiamento ad un anno di reclusione (anche se la pena è sospesa) per Gianluca Grignani che lo scorso 12 luglio era stato arrestato a Riccione per resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice di Rimini Massimo Di Patria ha ratificato il patteggiamento visto che il cantautore ha risarcito i due carabinieri feriti con 5mila euro ciascuno e l'Arma con un versamento di mille euro.

Grignani, che aveva già chiesto scusa pubblicamente e davanti al giudice durante il processo per direttissima, non era presente in aula e come scrive su Facebook si trova sul set del suo nuovo videoclip.



La sera del 12 luglio scorso, Grignani aveva, dopo aver bevuto, aveva dato in escandescenze all'interno dell'appartamento preso in affitto con la famiglia per le vacanze e poi aveva aggredito due carabinieri di Riccione, finendo in manette per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.