Eva Green troppo nuda per la locandina di "Sin City: A Dame to Kill For"

10:37 - Sguardo provocante, labbra rosse, pistola in mano e una sottoveste aperta quel che basta che lasciare immaginare quello che, in trasparenza, si nota appena. Eva Green sulla nuova locandina di "Sin City: A Dame to Kill For” è davvero una bomba sexy. Così sensuale da aver scatenato la Motion Picture Association of America che ha giudicato il poster "scandaloso".

A scatenare l'ora della MPAA pare sia stata la troppa nudità. Secondo l'associazioni, infatti, nella locandina "la curva sotto il seno e l'areola del capezzolo sono troppo visibili attraverso l'abito" e quindi va cambiata. I produttori stanno già lavorando ad un compromesso prima dell'uscita del film, prevista per il 22 agosto.



Dopo le scene ad alto tasso erotico girate nel film "300 - L'alba di un impero", dove interpreta una sensualissima Artemisia, per Eva è la volta di un'altra "bad girl" destinata a scatenare le fantasie più audaci. I fan sono avvisati: la Green è tornata.