Clean Bandit, il fenomeno inglese alla conquista dell'Italia

12:47 - Il brano "Rather Be" in Inghilterra ha spopolato, vendendo 163mila copie in una settimana. Insomma è un momento d'oro per il gruppo Clean Bandit. I fratelli Jack (bassista) e Luke Patterson (batterista) insieme alla violoncellista Grace Chatto e al violinista Nel Amin-Smith si conoscono dai tempi dell'università a Cambridge e non si sono più lasciati. Il cd "New Eyes" sarà "un mix di elettronica, soft music e ambient" e uscirà il 3 giugno.

Tra le caratteristiche dei Clean Bandit c'è che non esiste un vero e proprio vocalist: "All'inizio abbiamo scelto la nostra vocalist all'interno di un gruppo di amici che costituiva quasi una comunità di arti, danza e musica. Alcune le abbiamo scovate per strada mentre cantavano con la chitarra in mano poi altre, più avanti, ci sono state consigliate dalla nostra stessa etichetta".



Per il nuovo disco in uscita in estate sicuramente ci sarà anche molta elettronica: "Amiamo quel tipo di suoni ma anche i Radiohead che per primi ci hanno fatto conoscere i suoni elettronici e poi i Soul to Soul e Basement Jaxx".