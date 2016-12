Cara Delevingne e Michelle Rodriguez, tenerezze e baci bollenti tra le onde

11:18 - La modella Cara Delevingne e l'attrice Michelle Rodriguez si sono concesse una pausa dal lavoro per regalarsi una vacanza tutta mare e relax in Messico. "Chi" ha pubblicato gli scatti rubati delle bellissime ragazze, che in acqua si sono lasciate andare a baci appassionati e carezze provocanti. Ormai Cara e Michelle non si nascondono più e vivono alla luce del sole ogni aspetto della loro relazione, coccole hot comprese.

Lo scorso febbraio Cara e Michelle hanno ufficializzato il loro amore e da allora non si sono perse di vista un secondo. Da brava donna latina, la Rodriguez ha infatti marcato stretto la compagna durante le sfilate in giro per il mondo, per assicurarsi che nessun'altro/a (vedi Miley Cyrus) allungasse le mani sulla sua dolce metà.