Cara Delevingne-Michelle Rodriguez, ecco la nuova coppia sexy alle sfilate

11:25 - Ormai la top-model Care Delevigne e l'attrice Michelle Rodriguez non si nascondono più e fanno coppia fissa agli eventi mondani. La Rodriguez ha marcato stretto la compagna durante la Fashion Week milanese, per evitare il rischio di pericolosi terzi incomodi. D'altra parte la modella 21enne ama flitrare e circondarsi di belle donne e la sua pagina Instagram è continuamente aggiornata dalle foto di nuove conquiste.

Cara e Michelle hanno 15 anni di differenza, ma l'età non sembra essere un problema per l'attrice di origini portoricane, che al "Mirror" ha svelato: "Sta andando alla grande, lei è fantastica. Da quando abbiamo iniziato ad uscire insieme passiamo dei momenti favolosi, ma sa essere anche molto dura. E' una di quelle persone con cui non vorresti mai combattere".



Dopo aver fatto perdere la testa alla rapper Rita Ora, che l'ha anche lanciata nel mondo della musica, la giovane top-model è corteggiatissima da molte donne dello showbiz. Tra queste anche Miley Cyrus e Rihanna, che l'ha voluta al suo fianco per festeggiare Capodanno. Fotografe, modelle, cantanti e attrici: alla fine cadono tutte ai piedi della bella Cara.