Rita e Cara ufficializzano la relazione

16:01 - Cara Delevingne e Rita Ora fanno ormai coppia fissa e pubblicano una loro foto insieme sui rispettivi profili Instagram. "Amore di mogliettina. "Mi manchi" esordisce la modella, a cui risponde via web la cantante lanciata da Jay-z: "Anche tu mi manchi". Per mettere a tacere le chiacchiere sulla loro relazione, la Ora fatto chiarezza dal Sun: "Cara Delevingne è ufficialmente mia. E' intoccabile e fuori dal mercato".

Incontestata protagonista dei riflettori della moda e non solo, Cara Delevingne (20 anni) è stata definita la nuova Kate Moss per la sua ridottissima taglia. Sopracciglia scure, occhi chiari e capelli biondissimi, il look di Cara ha conquistato prima l'Inghilterra, diventando testimonial di Burberry, per poi arrivare a sfilare sulle passerelle di tutto il mondo.



Rita Ora, invece, è una cantante kosovara, naturalizzata britannica, di 22 anni, la sua musica è prodotta da Jay-Z. Ha sedotto il mondo della musica con un solo album, "Ora", uscito nel 2012 e preceduto da pochi singoli.