26 aprile 2014 Billboard Latin Music Awards, Laura Pausini e Andrea Bocelli incantano tutti Il tenore ha ricevuto il Premio alla Carriera, riconoscimento anche a Il Volo

13:33 - C'era anche un tocco d'Italia alla cerimonia di premiazione a Miami dei Billboard Latin Music Awards, dedicata ai migliori artisti della musica latina. Andrea Bocelli ha ricevuto il Premio alla Carriera e ha duettato con Laura Pausini su "Vive ya", la versione spagnola di "Vivere". Premio anche a Il Volo come Miglior duo/gruppo dell'anno. A trionfare è stato Marc Anthony con ben dieci statuette tra cui Cantante e Album dell'anno.

Laura Pausini tornerà nel nostro Paese per alcune date in location speciali come l'Arena di Verona con due serate (2 e 3 maggio), a seguire il tour farà tappa al Teatro Antico di Taormina (10, 11, 13, 18 maggio) dove sul palcoscenico ci saranno 40 musicisti e 6 ballerini. Le altre tappe estive saranno l'Australia, a Melbourne (12 giugno) e a Sydney (14 giugno) e in Russia, toccando Mosca (21 giugno) e San Pietroburgo (25 giugno), per poi tornare oltre oceano, a Los Angeles (3 ottobre) e Las Vegas (4 ottobre).